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Общество17 января 2022 5:58

Иглинскую ГИБДД возглавил 35-летний уфимец Ильвир Каюмов

Приказ о назначении подписал министр внутренних дел республики
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

В отделении ГИБДД по Иглинскому району Башкирии назначили нового начальника – им стал 35-летний старший лейтенант полиции Ильвир Каюмов. Соответствующий приказ подписал министр внутренних дел республики Роман Деев. Об этом сегодня, 17 января, сообщила региональная Госавтоинспекция.

Ильвир Каюмов родился в Уфе. Служить в органах внутренних дел начал 2003 году. В 2005-м окончил Уфимский юридический институт МВД. Проработал на различных должностях, в том числе инспектором дорожного надзора. До того как возглавить Иглинскую ГИБДД Каюмов занимал в районе должность старшего государственного инспектора.