Иглинскую ГИБДД возглавил 35-летний уфимец Ильвир Каюмов

фото: ГИБДД РБ

В отделении ГИБДД по Иглинскому району Башкирии назначили нового начальника – им стал 35-летний старший лейтенант полиции Ильвир Каюмов. Соответствующий приказ подписал министр внутренних дел республики Роман Деев. Об этом сегодня, 17 января, сообщила региональная Госавтоинспекция.

Ильвир Каюмов родился в Уфе. Служить в органах внутренних дел начал 2003 году. В 2005-м окончил Уфимский юридический институт МВД. Проработал на различных должностях, в том числе инспектором дорожного надзора. До того как возглавить Иглинскую ГИБДД Каюмов занимал в районе должность старшего государственного инспектора.