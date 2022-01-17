Хабиров дал указание проводить все совещания ведомств в режиме ВКС

Фото: Рустем АХУНОВ

Глава Башкирии дал указание проводить все совещания ведомств в режиме ВКС. Данные меры обусловлены появлением в республике нового штамма коронавируса «омикрон».

– Следующее заседание будем проводить в онлайн-режиме. С этого дня это администрации муниципалитетов и правительств прошу людей на совещания не собирать. Все проводим онлайн, ресурсы для этого есть, – заявил руководитель республики на сегодняшнем оперативном совещании в правительстве республики.

Напомним, недавно в Башкирии все больше находят заболевших новы штаммов COVID-19. Недавно в республике подтвердили еще три случая заражения «омикроном».