В Башкирии выявили еще три случая заражения штаммом омикрон

В Башкирии подтвердили еще три случая заражения омикроном. Об этом сегодня, 14 января, сообщили в минздраве республики со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. По предоставленным данным, все три носителя живут в Уфе, их состояние оценили, как удовлетворительное.

– Данные граждане жители Уфы в течении месяца выездов за пределы страны не совершали, то есть заражение произошло внутри региона, – уточнили в министерстве.

Сообщается также, что все контактные лица и семьи зараженных сейчас находятся на изоляции. У них уже взяли тесты на коронавирус.