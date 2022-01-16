При ДТП в Башкирии погибла 27-летняя девушка, ее годовалый сын попал больницу

фото: ГИБДД РБ

Сегодня, 16 января, на трассе в Стерлитамакском районе Башкирии при столкновении двух легковушек погибла 27-летняя местная жительница. Она сидела за рулем одной из машин. На пассажирском месте находился ее годовалый сын. Сейчас он находится в больнице. Помимо него, в ДТП пострадали еще два человека.

Как уточнили в региональной ГИБДД, авария случилась в пятом часу дня. На 33-м километре автодороги Стерлитамак-Федоровка ударились встречные ЗАЗ Chance и Chevrolet Cruze. После столкновения обе машины вылетели в кювет. Мать с ребенком находились в первом авто. Второй легковушкой рулил 29-летний житель Стерлитамака. Вместе с ним в авто была его жена.

фото: ГИБДД РБ

– Водитель ЗАЗ скончалась до приезда скорой медицинской помощи. Её 1.5 годовалый сын госпитализирован. Второй водитель со своей супругой доставлен в больницу, – передали в ГИБДД.

Напомним, сегодня в Башкирии случилось еще одно ДТП с пострадавшими: при столкновении легковушки и КамАЗа травмы получили дети шести и десяти лет.