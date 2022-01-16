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Происшествия16 января 2022 11:39

Два ребенка пострадали при столкновении Audi и КамАЗа в Башкирии

ДТП произошло в Абзелиловском районе
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

На трассе в Абзелиловском районе Башкирии сегодня, 16 января, произошло ДТП, в котором пострадали два ребенка. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась в десятом часу утра. На 270 километре автодороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск столкнулись Audi 80, за рулем которой сидел 39-летний житель Челябинской области, и попутный грузовик «КамАЗ» с отвалом для уборки снега.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

В результате ДТП пострадали дочери водителя иномарки – две девочки 6 и 10 лет. Они получили ушибы.

ГИБДД проводит разбирательство по факту происшествия.