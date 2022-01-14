В Башкирии начались массовые проверки водителей

В ГИБДД по Башкирии сообщили, что сегодня, 14 января, на территории республики запланированы массовые проверки водителей легковых автомобилей. По информации ведомства, рейды направлены на предупреждение нарушений правил дорожного движения.

– Своевременное снижение скорости, отказ от намерения сесть за руль в пьяном виде, использование ремня безопасности, сохранит вашу жизнь и жизнь других участников дорожного движения, – отметили в пресс-службе инспекции.

В ГИБДД отметили, что внимание будут уделять выявлению пьяных водителей, также проверке перевозки детей.