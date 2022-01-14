На врача больницы в Башкирии завели 5 уголовных дел за подделку данных о вакцинации от COVID-19

Терапевт в Башкирии нажилась на подделке данных о вакцинации против COVID-19 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Участковый терапевт больницы в башкирском городе Нефтекамске стала фигурантом пяти уголовных дел за подделку данных о вакцинации против COVID-19. Следственный комитет республики обвинил 40-летнего специалиста в получении взятки, мелком взяточничестве и служебном подлоге.

– В июне 2021 года подозреваемая получила через посредника от администратора ювелирного магазина 42 тыс. рублей за изготовление заведомо подложной медицинской документации о проведении осмотров сотрудников магазина и родственников администратора перед вакцинацией и внесение […] ложных сведений о прохождении ими вакцинации от коронавирусной инфекции, – передала пресс-служба СК Башкирии.

В период с августа по сентябрь терапевт за аналогичные услуги через того же посредника получила мелкие взятки – 2-3 тыс. рублей – еще от троих человек. Кроме того, медик за 4,5 тыс. рублей выдала жителю Нефтекамска больничный лист при отсутствии законных оснований.

Напомним, ранее против подследственного терапевта уже было возбуждено уголовное дело о получении взятки в 33 тыс. рублей за выдачу поддельных справок о вакцинации для сотрудников салона красоты. Сейчас подозреваемая находится по подпиской о невыезде и ненадлежащем поведении.