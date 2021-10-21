Врача из Башкирии подозревают во взятке за поддельные справки о вакцинации для сотрудников салона красоты

За поддельные справки о вакцинации светит уголовное дело Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Нефтекамске участкового терапевта подозревают во взятке за изготовление поддельных сертификатов о вакцинации для сотрудников местного салона красоты, возбуждено уголовное дело.

Как рассказали в региональном Следкоме, врач договорилась с директором салона красоты, что изготовит справки о вакцинации для всех сотрудников и внесет необходимые данные в единую информационную систему, за что получила 33 тысячи рублей в качестве вознаграждения. Факт взятки выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Краснокамского района.

- Сейчас с подозреваемой проводятся следственные действия, она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Следователи устанавливают причастность медика к другим аналогичным преступным фактам, - отметили в ведомстве.