Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия21 октября 2021 11:36

Врача из Башкирии подозревают во взятке за поддельные справки о вакцинации для сотрудников салона красоты

Сейчас 39-летняя женщина находится дома под подпиской о невыезде
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
За поддельные справки о вакцинации светит уголовное дело

За поддельные справки о вакцинации светит уголовное дело

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Нефтекамске участкового терапевта подозревают во взятке за изготовление поддельных сертификатов о вакцинации для сотрудников местного салона красоты, возбуждено уголовное дело.

Как рассказали в региональном Следкоме, врач договорилась с директором салона красоты, что изготовит справки о вакцинации для всех сотрудников и внесет необходимые данные в единую информационную систему, за что получила 33 тысячи рублей в качестве вознаграждения. Факт взятки выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Краснокамского района.

- Сейчас с подозреваемой проводятся следственные действия, она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Следователи устанавливают причастность медика к другим аналогичным преступным фактам, - отметили в ведомстве.