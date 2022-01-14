980 жителей башкирского Белорецка остались без тепла из-за коммунальной аварии

фото: администрация Белорецкого района

Сегодня, 14 января, в башкирском городе Белорецке на изнашенном участке трубопровода центрального отопления произошла коммунальная авария. Без тепла остались 980 жильцов десяти многоквартирных домов. Об этом сообщило республиканское МЧС.

– Место прорыва установлено: пересечение улиц Алексеева и Маркса, – передали в экстренном ведомстве. – Проводятся аварийно-восстановительные работы, задействовано 10 человек и 4 единицы техники. Запланирована замена 5-метрового участка трубы. Ориентировочное время завершения работ в 18.00.

В администрации Белорецкого района назвали адреса домов, оставшихся без тепла: Карла Маркса, 79, 96, 98, 100; Алексеева, 33, 35, 37; Ленина, 71, 73; Крупской, 47 (частично). Отключение отопления также коснулось детского сада №29 – воспитанников оттуда уже забрали родители.

Напомним, это уже третья коммунальная авария в Белорецком районе за последнюю неделю. 7 января из-за прорыва теплотрассы без отопления остались 15 тыс. человек, а 12 января повредившийся водопровод лишил воды более 600 жителей. Глава районной администрации Андрей Иванюта объяснил эти проблемы 90-процентной изношенностью труб, которые были проложены в городе еще 50 лет назад. «Они настолько ветхие, что зачастую не к чему приварить «заплатку». Они в дырках и трещинах, их можно без усилия проткнуть гвоздëм», – написал чиновник в своих соцсетях. На замену одной только системы теплоснабжения Белорецку необходимо более миллиарда рублей. Местные власти пытаются добиться от республики финансовой помощи, поскольку в местном бюджете таких денег нет.