В городе Башкирии прорвало теплотрассу: без отопления остались 15 тыс. человек

Фото: МЧС по Башкирии

Сегодня днем, 7 января, в Белорецке произошла коммунальная авария. Как сообщает МЧС по Башкирии, около местной школы №20 прорвало трубу диаметром 530 мм, в результате чего без горячей воды и отопления оказались более 1500 жителей. Сейчас на месте аварии работают аварийные бригады, прибыл и глава администрации района Андрей Иванюта.

По данным экстренного ведомства, в зоне отключения отопления и горячей воды оказались 176 многоквартирных домов, а также детская поликлиника, туберкулезный диспансер, заводская поликлиника, три школы №№ 17, 20 и 14, а также музыкальная школа и шесть детских садов №№ 23, 24, 27, 31, 5, 29. Без водоснабжения и отопления остался и местный педагогический колледж.

В пресс-службе МЧС по Башкирии отмечают, что ориентировочное время завершения аварийных работ 15:00. На месте работают 14 человек и пять единиц техники. Сейчас в Белорецке -1 градус Цельсия, ветер юго-западный до 8 метров в секунду.

- Специалисты уже приступили к устранению аварии, ведутся сварочные работы. Начать заполнение системы теплоносителем планируем в 14 часов. Потерпите, делаем все возможное! – прокомментировал ЧП в своих социальных сетях глава администрации Белорецкого района Андрей Инванюта.