На Крещение в Уфе будет ограничено движение транспорта по нескольким улицам

Ограничение на проезд транспорта будет действовать с 20:00 18 января до 2:00 19 января Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Уфе из-за празднования Крещения будет перекрыто движение автомобилей по участкам нескольких улиц. Об этом сегодня, 14 января, предупредили в городской администрации.

Ограничение на проезд транспорта будет действовать с 20:00 18 января до 2:00 19 января и распространится на:

– улицу Маяковского (от Архитектурной до Калинина);

– улицу Бехтерева (до дома №1/1 по Менделеева);

– улицу Кирова (от Айской до Ветошникова);

– улицу Амурскую и Крестьянскую вдоль Кафедрального собора Рождества Богородицы;

– проезд вдоль Храма Блаженной Матроны Московской (Бикбая, 32а), который соединяет улицы Бикбая и Гагарина.

Ранее сообщалось, где в Уфе будут оборудованы крещенские купели.