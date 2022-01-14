На Крещение в Уфе будет ограничено движение транспорта по нескольким улицам

Ограничение на проезд транспорта будет действовать с 20:00 18 января до 2:00 19 января
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Уфе из-за празднования Крещения будет перекрыто движение автомобилей по участкам нескольких улиц. Об этом сегодня, 14 января, предупредили в городской администрации.
Ограничение на проезд транспорта будет действовать с 20:00 18 января до 2:00 19 января и распространится на:
– улицу Маяковского (от Архитектурной до Калинина);
– улицу Бехтерева (до дома №1/1 по Менделеева);
– улицу Кирова (от Айской до Ветошникова);
– улицу Амурскую и Крестьянскую вдоль Кафедрального собора Рождества Богородицы;
– проезд вдоль Храма Блаженной Матроны Московской (Бикбая, 32а), который соединяет улицы Бикбая и Гагарина.
Ранее сообщалось, где в Уфе будут оборудованы крещенские купели.