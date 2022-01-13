В Башкирии к празднику Крещения будет подготовлено 98 купелей

В Крещение в Башкирии организуют 98 купелей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В среду, 19 января, православные жители Башкирии отпразднуют Крещение Господне. Верующие отправятся на церковные службы, которые начнутся 18 января, а также будут окунаться в иордани. По Башкирии будет открыто 98 купелей. Об этом сообщило региональное МЧС.
В каждом районе столицы республики Уфе будет организовано по одной иордани:
– Демский – на озере Кустарёвское в микрорайоне «Яркий»;
– Калининский – в реке Уфе в деревне Князево;
– Кировский – в реке Белой рядом со спортивным комплексом «Юность»;
– Ленинский – в реке Белой в микрорайоне Нижегородка (в створе улицы Воронежеской);
– Октябрьский – в реке Уфе на пляже «Берег солнца» в микрорайоне Сипайлово;
– Орджоникидзевский – в реке Белой рядом со Спортивно-оздоровительным комплексом «Биатлон»;
– Советский – на озере Солдатском, в парк имени Якутова.
С полным списком купелей в Башкирии можно ознакомиться на сайте МЧС.