В Башкирии к празднику Крещения будет подготовлено 98 купелей

В Крещение в Башкирии организуют 98 купелей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 19 января, православные жители Башкирии отпразднуют Крещение Господне. Верующие отправятся на церковные службы, которые начнутся 18 января, а также будут окунаться в иордани. По Башкирии будет открыто 98 купелей. Об этом сообщило региональное МЧС.

В каждом районе столицы республики Уфе будет организовано по одной иордани:

– Демский – на озере Кустарёвское в микрорайоне «Яркий»;

– Калининский – в реке Уфе в деревне Князево;

– Кировский – в реке Белой рядом со спортивным комплексом «Юность»;

– Ленинский – в реке Белой в микрорайоне Нижегородка (в створе улицы Воронежеской);

– Октябрьский – в реке Уфе на пляже «Берег солнца» в микрорайоне Сипайлово;

– Орджоникидзевский – в реке Белой рядом со Спортивно-оздоровительным комплексом «Биатлон»;

– Советский – на озере Солдатском, в парк имени Якутова.

С полным списком купелей в Башкирии можно ознакомиться на сайте МЧС.