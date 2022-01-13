Игроки «Салавата Юлаева» примут участие в Олимпийских играх-2022

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Игроки хоккейного клуба «Салавата Юлаева» примут участие в Олимпийских играх-2022. Об этом сегодня рассказала пресс-служба уфимской команды.

Сообщается, что нападающие Маркус Гранлунд, Тему Хартикайнен и Сакари Маннинен были включены в список национальной сборной Финляндии в качестве кандидатов для участия в грядущих Олимпийских играх в Пекине.

Напомним, недавно в клубе «Салават Юлаев» был выявлен COVID-19 у 20 игроков, пяти тренеров и одного представителя. Континентальная хоккейная лига отменила матч уфимской команды с «Авангардом», который должен был состояться 12 января. Решение было принято 10 января на совещании руководства КХЛ.