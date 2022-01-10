У 20 игроков «Салавата Юлаева» выявлен коронавирус

У 26 представителей СЮ подтвердился COVID-19

В хоккейном клубе «Салават Юлаев» коронавирус был выявлен у 20 игроков, пяти тренеров и одного представителя. Континентальная хоккейная лига отменила матч уфимской команды с «Авангардом», который должен был состояться 12 января. Такое решение было принято на ежедневном оперативном совещании руководства КХЛ 10 января.

– О возможности проведения указанного матча позднее, как и других ранее отменённых матчей, Лига примет решение дополнительно, – передала Лига. – Матчи клубов, где есть угроза массового заражения, будут отменяться (с решением о возможности их проведения позднее), а клубы, где эпидемиологическая ситуация стабильная, продолжат играть.

Отметим, что это уже третья игра «юлаевцев» в текущем году, отмененная из-за COVID-19. 8 и 10 января СЮ должен был играть на выезде с «Йокеритом» и рижским «Динамо».