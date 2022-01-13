Содержание сероводорода в воздухе Уфы превысило норму в 10 раз

В Башкирии участились случаи регистрации загрязнения воздуха Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Уфе вечером 12 января было зарегистрировано колоссальное превышение предельно допустимой концентрации сероводорода. Содержание этого газа в воздухе превысило норму более чем в 10 раз. Аномалию обнаружил пункт наблюдения, расположенный по улице Ульяновых, 57. Об этом сегодня, 13 января, сообщил Башгидромет. По данным специалистов, сутками ранее тот же пункт выявил превышение по концентрации кумола – в 2,4 раза.

Напомним, 5 января в башкирской столице уже фиксировался скачок сероводорода сверх допустимого уровня – от 4 до 6 ПДК. В этот день уфимцы стали массово жаловаться на неприятных запах на улице.

Сероводород – бесцветный газ с неприятным запахом. Вдыхание воздуха с его содержанием может вызывать головокружение, головную боль, тошноту.

Изопропилбензол (кумол) – ароматическое органическое соединение, бесцветная горючая жидкость. При попадании на кожу, глаза и слизистые он вызывает раздражения. Вдыхание его паров может вызвать головную боль, головокружение и ухудшение самочувствия.