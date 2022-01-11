В Уфе зафиксировали превышение концентрации сероводорода в 4-6 раз

Превышение ПДК серы было зарегистрировано днем и вечером 5 января

В Уфе на новогодних каникулах, 5 января, было зарегистрировано превышение предельно допустимой концентрация сероводорода. Информация об этом сегодня, 11 января, появилась на сайте Башгидромета.

Аномальное наличие загрязняющего вещества обнаружил пункт наблюдения на улице Ульяновых, 57. В 13:00 ПДК сероводорода была превышена в 3,9 раза, в 19:00 – в 5,9 раза. Во время второго замера пост также выявил скачок по содержанию кумола – 1,7 от допустимой концентрации.

Напомним, именно 5 января Управление гражданской защиты города приняло более 50 обращений уфимцев, которые жаловались на неприятный запах на улице.