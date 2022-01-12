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Происшествия12 января 2022 15:31

В аварии между двумя автобусами в Уфе пострадали две пассажирки

Женщин госпитализировали в больницу №13
Источник:kp.ru
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии

В ГИБДД по Башкирии сообщили об аварии, которая произошла сегодня, 12 января, в седьмом часу вечера. По данным ведомства, в ДТП между двумя автобусами погибших нет, однако есть пострадавшие – двух женщин доставили в больницу №13.

По предварительным данным, столкнулись автобус НефАЗ под маршрутом №110 и «Вектор Next», следовавшим под номером 35К. 63-летний водитель НефАЗа столкнулся с остановившимся на остановке «Администрация Калининского района» для высадки пассажиров «Вектором». В НефАЗе находились 25 пассажиров, во втором автобусе – 20 человек.

Причины произошедшего уточняются. По факту ДТП начато разбирательство.