В аварии между двумя автобусами в Уфе пострадали две пассажирки

Фото: ГИБДД по Башкирии

В ГИБДД по Башкирии сообщили об аварии, которая произошла сегодня, 12 января, в седьмом часу вечера. По данным ведомства, в ДТП между двумя автобусами погибших нет, однако есть пострадавшие – двух женщин доставили в больницу №13.

По предварительным данным, столкнулись автобус НефАЗ под маршрутом №110 и «Вектор Next», следовавшим под номером 35К. 63-летний водитель НефАЗа столкнулся с остановившимся на остановке «Администрация Калининского района» для высадки пассажиров «Вектором». В НефАЗе находились 25 пассажиров, во втором автобусе – 20 человек.

Причины произошедшего уточняются. По факту ДТП начато разбирательство.