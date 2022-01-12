В Уфе зарегистрировали 10-балльные пробки

Фото: скриншот с «Яндекс. Пробки»

В Уфе после 18:00 наблюдается затрудненное движение по автомобильным дорогам. Сервис «Яндекс. Пробки» оценил положение в столице на 10 баллов. Большинство улиц окрашены в красные цвета, на некоторых из них ситуация настолько плоха, что они отображены, как бордовые.

Так движение практически стоит на Рихарда Зорге, Пархоменко, Айской, 8 Марта, Цюрупы и Воровского. В красный «окрашены» улицы Пушкина, Заки Валиди, Революционная, имени Города Галле, проспект Октября, Мендеелева.

Остальные все приобрели оранжевый цвет. Улиц, по которым можно было бы передвигаться свободно, нет.