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Здоровье12 января 2022 11:45

БСК отстранит от работы более 20 сотрудников без вакцины от COVID-19

О таком решении заявил гендиректор предприятия
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В БСК более семи тысяч сотрудников привились от COVID-19

В БСК более семи тысяч сотрудников привились от COVID-19

Фото: Рустем АХУНОВ

Башкирская содовая компания намерена отстранить от работы 20-30 сотрудников, которые не вакцинировались от коронавируса. Об этом сегодня, 12 января, сообщил генеральный директор предприятия Эдуард Давыдов. По его словам, более 7,3 тыс. работников уже сделали прививку, а 984 имеют метотвод или сертификат о перенесенной за последние полгода инфекции.

– Несколько, 20-30 человек, о вакцинации еще, похоже, раздумывают, но будем вынуждены отстранить их от работы, – написал Давыдов в своих соцсетях. – Доступ к рабочим местам со следующей недели будет только у вакцинированных, переболевших и сотрудников с противопоказаниями к прививке.

Давыдов добавил, что предприятия должно исполнять постановление главного санитарного врача. Напомним, согласно документу, предприятия ряда отраслей – в том числе и промышленности – должны отстранять от работы не привитых от COVID-19 сотрудников. В противном случае компаниям грозит штраф.