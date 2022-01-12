БСК отстранит от работы более 20 сотрудников без вакцины от COVID-19

В БСК более семи тысяч сотрудников привились от COVID-19 Фото: Рустем АХУНОВ

Башкирская содовая компания намерена отстранить от работы 20-30 сотрудников, которые не вакцинировались от коронавируса. Об этом сегодня, 12 января, сообщил генеральный директор предприятия Эдуард Давыдов. По его словам, более 7,3 тыс. работников уже сделали прививку, а 984 имеют метотвод или сертификат о перенесенной за последние полгода инфекции.

– Несколько, 20-30 человек, о вакцинации еще, похоже, раздумывают, но будем вынуждены отстранить их от работы, – написал Давыдов в своих соцсетях. – Доступ к рабочим местам со следующей недели будет только у вакцинированных, переболевших и сотрудников с противопоказаниями к прививке.

Давыдов добавил, что предприятия должно исполнять постановление главного санитарного врача. Напомним, согласно документу, предприятия ряда отраслей – в том числе и промышленности – должны отстранять от работы не привитых от COVID-19 сотрудников. В противном случае компаниям грозит штраф.