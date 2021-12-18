С сегодняшнего дня жителей Башкирии без сертификата о вакцинации начнут отстранять от работы

В Башкирии вакцинировано более 2,1 млн человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии с сегодняшнего дня, 18 декабря, сотрудников ряда отраслей начнут отстранять от работы без сохранения зарплаты, если у них нет сертификата о вакцинации против коронавируса либо справки о перенесенной за последние шесть месяцев инфекции. Соответствующее постановление еще в октябре издал республиканский Роспотребнадзор.

Согласно документу надзорного ведомства, до 18 декабря полностью привиться от COVID-19 должны медики, учителя, полицейские, военные, призывники, волонтеры, вахтовики, а также сотрудники сферы социального обслуживания, общественного транспорта, почты, торговли и услуг.

В организациях из приведенного перечня должно быть вакцинировано как минимум 80% сотрудников. Если это требование не будет выполнено, работодателю грозят санкции: штраф до 500 тысяч рублей либо приостановка деятельности. Если подчинённый откажется делать прививку от COVID-19, работодатель вправе отстранить его от работы.

С 30 декабря такие же требования будут действовать в отношении сотрудников промышленного сектора, строительства и сельского хозяйства.

По данным на 17 декабря в Башкирии вакцинировано более 2,1 млн человек.