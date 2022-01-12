В Башкирии скоропостижно скончался владелец скандального ночного клуба

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В Салавате простились с владельцем скандально известного ночного клуба «Жара». Салават Давлетбердин скоропостижно скончался на 42 году жизни, по словам его знакомых, от инсульта.

- Случился инсульт, оторвался тромб, - уточняют знакомые бизнесмена.

У мужчины осталась жена и маленькие дети. Прощание с владельцем легендарного клуба состояло 9 января – Салавата Давлетбердина похоронили в родном городе.

- Не верится. Был светлым и добрым человеком. Вечный покой тебе, а жене и деткам терпения, - соболезнуют знакомые умершего.

Кстати, ночной клуб «Жара», владельцем которого был Руслан Давлетбердин, прославился на всю Башкирию осенью прошлого года, когда несмотря на ковидные ограничения, закатывал грандиозные вечеринки, при этом многие забывали о ношении защитных масок, а уж про социальную дистанцию и вовсе никто не вспоминал. Многие журили администрацию клуба, что те устраивали веселье, не боясь массовых заражений.

«КП-Уфа» приносит соболезнования близким Салавата Давлетбердина.