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Общество31 октября 2021 17:52

«Плевать они хотели на локдаун!»: жители башкирского города жалуются на местный ночной клуб

Заведение принимало посетителей, несмотря на ограничения
Захар ЯКОВЛЕВ
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Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Жители башкирского города Салават жалуются на местный ночной клуб, который принимал посетителей, невзирая на введенные республиканскими властями антиковидные ограничения. Свое возмущение горожане высказывают в социальных сетях.

– 31 октября, время 3.09 ночи, клуб работает, и плевать они хотели на локдаун и на рост заболеваемости. Они сделали себе черный вход и работают! Сосед ночью ехал, услышал как всегда музыку и людей около клуба. Заснял. Нам надоел этот клуб, тем более, который так неответственно относится к законам. Ведь эти заболевания распространяют именно там, танцуя без масок толпами людей, – поделился житель Салавата.

Напомним, с 30 октября по 7 ноября 2021 года в Башкирии введен запрет на проведение зрелищных и развлекательных мероприятий, а также оказание услуг в заведениях общепита с 23:00 до 06:00. Единственное исключение для работы в ночное время – если заведение работает только на вынос.