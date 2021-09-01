Главе одного из районов Башкирии вынесли приговор за хищение 26 млн рублей

фото: vk.com // Гайса Янбаев

Действующий глава Кугарчинского района Башкирии Гайса Янбаев признан виновным по обвинению в хищении 26 млн рублей у государственного сельскохозяйственного предприятия «Тавакан». Чиновника приговорили к 5 годам условного срока и оштрафовали на 500 тысяч рублей. Такое решение принял Советский районный суд Уфы, сообщает ufa1.ru.

Помимо Янбаева, фигурантами уголовного дела о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, стали главный бухгалтер «Тавакана» и предприниматель. Они тоже отделались условным сроком и штрафом.

Как ранее сообщал Следственный комитет Башкирии, с 2014 по 2016 годы Янбаев был директором ГУСП «Тавакан». Он вступил в сговор с главным бухгалтером предприятия и перевел на счет местного бизнесмена 26 млн рублей в качестве оплаты по поддельным договорам поставки оборудования для молочно-товарной фермы. Затем Янбаев представил ложные сведения о покупке этого оборудования в Минсельхоз Башкирии, благодаря чему «Тавакану» выделили субсидию в 10 млн рублей. На самом деле техника была получена от Фонда социально-экономического развития Кугарчинского района еще в 2014 году. В ходе следствия обвиняемые не признали вину в преступлении.