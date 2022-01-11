Город стоит: Уфу вновь сковали 10-балльные пробки

Фото: скриншот сервиса Яндекс.Пробки

Уфа вновь встала в 10-балльных пробках: второй день подряд в башкирской столице наблюдается автомобильный коллапс. Согласно сервису Яндекс.Пробки, практически все улицы в центре города встали в гигантскую пробку. Не отстает и Черниковка – там центральные улицы, судя по карте, окрашены в ярко-бордовый цвет, что соответствует максимальной загруженности дорог.

Стоит отметить, что в первый же рабочий день 2022 года в Уфе наблюдалось тоже самое. Автомобилисты массово жаловались на гигантские пробки и заторы, а на самых оживленных перекрестках в центре города машины и вовсе не двигались с места. Многие горожане связывают автомобильный коллапс с плохой уборкой снега на улицах.

Якобы из-за огромных сугробов на обочинах четырехполосные дороги стали двухполосными, а где-то и вовсе стало невозможно разъехаться двум автомобилям.

Напомним, жители Уфы отмечают в соцсетях, что коммунальщики совершенно не справляются с уборкой снега во дворах и даже на центральных улицах. В ответ на критику от горожан мэр города Сергей Греков заявил сегодня, 11 января, что виной всему рекордное количество осадков, выпавших за последние дни. По его словам, такой сильный снегопад был в последний раз в 2017 году.