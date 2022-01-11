Греков вернул сугробы из 2017! Смотрим, что творилось в Уфе, когда из города не вывозили снег

Зима 2016/2017 оказалась испытанием для всех уфимцев

За последний месяц Уфу завалило таким количеством снега, что столица превратилась в один большой сугроб. Передвигаться по такому кошмару стало сложно как пешеходам, так и автомобилистам. Первые пробирались сквозь снежные барханы аки герой ДиКаприо в фильме «Выживший», а вторые скучали в пробках уже с обеда.

Власти города и Уфы объяснили ситуацию тем, что на столицу выпало рекордное количество снега – в последний раз такое было аж в 2017 году. Мы решили вспомнить, что тогда творилось на улицах башкирской столицы. Кажется, все было гораздо хуже.

ВЕРНИ МНЕ МОЙ 2017

В 2017 году стихия вероломно атаковала город мэра Ирека Ялалова во время долгих новогодних каникул. 7 января снежный апокалипсис достиг своего апогея. По главным дорогам столицы еще можно было передвигаться на автомобиле, а во дворах застревали все.

Доходило до того, что во дворах застревали машины медиков

Так, в снежном плену оказывались служебные автомобили медиков, пожарных, полицейских и даже спецтехника коммунальщиков. Видеть, как в дворовом проезде буксует огромный трактор – незабываемо. В день из столицы вывозили по 30 тысяч кубометров снега.

В итоге на помощь коммунальщикам вышли простые уфимцы. 14 января на субботник вышли сотрудники госучреждений - учителя, врачи, чиновники и журналисты.

Водителям приходилось выкручиваться

Одной из причин снежного апокалипсиса тогдашний мэр Ялалов позже назвал… управляющие компании. По информации градоначальника, ответственные за уборку во дворах лица не проследили, чтобы дворы чистили на протяжении всех зимних каникул. Также мэр призвал всех неравнодушных уфимцев выходить на очистку снега со своими лопатами – в качестве примера он привел хоккеиста Овечкина, который перевоплотился в дворника во время непогоды в Вашингтоне.

В снегу застревала даже тяжелая техника

Примечательно, что в сезоне 2016/2017 снег вывозили только с центральных улиц города. Разумеется, что ближе к весне на периферии образовались огромные снежные отвалы. Именно тогда рассерженные уфимцы установили на них плакаты с ультимативным требованием. Они просили мэра города «Есть снег».

В день коммунальщики вывозили по 30 тысяч кубометров снега

Глядя на фотографии пятилетней давности, понимаешь, что тогда ситуация с уборкой снега была гораздо хуже. Тем не менее, зимой 2021/2022 года от этого легче не становится.