Частные перевозчики Уфы раскритиковали идею отправить старые ПАЗы в районы Башкирии

Старые ПАЗы больше не обслуживают Уфу с конца прошлого года

10 января Минтранс Башкирии предложил отправить старые автобусы ПАЗ, запрещенные для пассажирских перевозок в Уфе, обслуживать маршруты в районах республики. Ассоциация частных перевозчиков раскритиковала эту идею. Резко против высказалась председатель сообщества Наталья Тептерева.

– Выжав перевозчиков из столицы республики […], предлагают местным переехать в деревню бизнес налаживать? – цитирует возмущение Тептеревой «МБ». – Перевозчик не может вот так вот просто прийти в деревню «Кукуево» и начать перевозить людей! С каждым высказыванием людей, которые «рулят» транспортом в нашем регионе, я все больше осознаю, что у нас все гораздо хуже, чем кажется.

Напомним, с 31 декабря в Уфе по решению властей пассажирские перевозки больше не обслуживают автобусы марки ПАЗ-3205. Все эти машины принадлежат частным перевозчикам. Минтранс республики предложил им закупить новый транспорт. Вопрос о том, что делать со старыми «ПАЗиками», остается открытым.