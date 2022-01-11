Убранные с улиц Уфы «ПАЗики» будут обслуживать маршруты в районах Башкирии

Автобусы ПАЗ-3205 могут начать обслуживать муниципальные маршруты в районах Башкирии

Убранные с улиц Уфы старые автобусы ПАЗ-3205 могут начать обслуживать муниципальные маршруты в районах Башкирии. Об этом на заседании регионального правительства 10 января сообщил замминистра транспорта и дорожного хозяйства республики Виктор Жульков.

По словам чиновника, новое применение «ПАЗикам» было предложено частным перевозчикам. Власти предложили предпринимателям заменить старые машины на автобусы большого и среднего класса.

Напомним, с 31 декабря 2021 года маршрутки марки ПАЗ-3205 не обслуживают пассажирские перевозки в Уфе.