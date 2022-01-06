Жители шести районов Уфы пожаловались на химический запах

фото: УГЗ по Уфе

Жители всех районов Уфы, кроме Демского, вечером 5 января пожаловались на неприятный химический запах на улице. Информационно-диспетчерский центр с 17:18 принял 50 обращений от горожан. Об этом сообщило Управление гражданской защиты.

Аварийная служба передала жалобы Роспотребнадзор и Минэкологии Башкирии. Замеры загрязнения воздуха в городе минувшей ночью проводила передвижная лаборатория химико-радиометрического центра Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям. Результаты исследования пока неизвестны.