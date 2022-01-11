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Происшествия11 января 2022 11:48

В Уфе при падении с 19-го этажа строящегося дома погиб мужчина

Бетонщик сорвался с 50-метровой высоты
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: Гострудинспекция

фото: Гострудинспекция

В Уфе вчера, 10 января, при падении с 19-го этажа строящегося жилого дома погиб 37-летний мужчина – он был работником «Строительно-монтажного управления №4». Об этом сообщила Гострудинспекция.

Как уточняет ведомство, бетонщик сорвался с высоты 50 метров, когда очищал фанеры опалубки от бетона и гвоздей на перекрытии. От тяжелых травм мужчина скончался на месте.

Сейчас в обстоятельствах и причинах случившегося разбирается Гострудинспекция.

Ранее «КП-Уфа» писала о гибели рабочего-каменщика, который упал с высоты 12-этажного дома в микрорайоне Затон.