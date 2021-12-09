На стройке в Уфе при падении с высоты 12-этажного дома погиб рабочий

фото: Гострудинспекция РБ

На стройке в Уфе 61-летний рабочий-каменщик упал с высоты 12-этажного дома и скончался от полученных травм. Инцидент произошел в понедельник, 6 декабря, на площадке возведения высотного жилого здания в микрорайоне Затон. Об этом сообщила региональная Гострудинспекция.

Сотрудники надзорного ведомства начали расследовать несчастный случай. Они выяснят причины и обстоятельства трагедии.

Ранее в Гострудинспекции рассказали о пострадавшем сотрудники «Башавтотранса» – мужчину зажало между двумя автобусами, когда он отправился обедать.