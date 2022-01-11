В Уфе вандалы повредили горку – теперь ее демонтируют

фото: ufacity.info

В уфимской Черниковке на ледовом городке площади имени Орджоникидзе вандалы повредили большую горку. Теперь ее придется демонтировать. Инцидент произошел минувшей ночью, с 10 на 11 января, передала пресс-службе мэрии.

– Из-за того, что нарушена целостность ледовой композиции, восстановить ее не удастся. Поэтому в целях безопасности посетителей эту горку решено демонтировать сегодня ночью, – передала городская администрация.

Остальные ледовые композиции в городке будут убраны через две недели.

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