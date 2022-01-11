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Здоровье11 января 2022 9:08

COVID-19 подтвержден у трех пассажиров, прилетевших в Уфу из неблагополучных по «омикрону» стран

Они и контактные с ними лица находятся на самоизоляции под наблюдением медиков
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Пробы зараженных, прибывших из неблагополучных по "омикрону" стран, изучает НИИ «Вектор»

Пробы зараженных, прибывших из неблагополучных по "омикрону" стран, изучает НИИ «Вектор»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Уфу коронавирус был выявлен у трех лиц, прилетевших из стран, неблагополучных по «омикрону». Речь идет в том числе и о двух пассажирах, инфекция у которых подтвердилась 31 декабря. С тех пор уже прошло 12 дней, однако до сих пор неизвестно, каким именно штаммом были заражены прибывшие в башкирскую столицу.

– Выявлено 3 человека с положительным результатом на ковид, пробы направлены в НИИ «Вектор» на секвенирование на принадлежность к штамму, – передали сегодня, 11 января, в пресс-службе Роспотребнадзора Башкирии. – В настоящее время ожидаются результаты обследования.

Сейчас лица, у которых подтвердился коронавирус, и контактные с ними люди находятся на самоизоляции под наблюдением медиков.