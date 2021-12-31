В Уфе COVID-19 выявили у пассажиров, прилетевших из неблагополучных по «омикрону» стран

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Уфе выявили коронавирус у пассажиров, прилетевших из неблагополучных по «омикрону» стран. Об этом сегодня сообщил республиканский Роспотребнадзор.

Как сообщило ведомство, сегодня в башкирскую столицу прибыл рейс из страны неблагополучной по циркуляции нового штамма COVID-19. У двух человек при обследовании на инфекцию тесты показали положительный результат.

– На данный момент граждане госпитализированы в индивидуальные боксы больницы с легкой формой заболевания. Проводятся противоэпидемические мероприятия и отрабатываются мероприятия по контактным лицам. Всем контактным будет выдано предписание о самоизоляции сроком на 14 дней и за ними будет организовано медицинское наблюдение, – рассказали сотрудники Роспотребнадзора.

Пресс-служба Минздрава Башкирии сообщила «КП-Уфа», что в настоящее время неизвестно, каким штаммом заболели оба пациента.

– В обсерватор направляют всех, кто посетил страны, где есть «омикрон». Тест у двух пассажиров просто показал ковид, но так как они прибыли со страны, где есть новый штамм, они изолированы, – поведало министерство.