В популярном уфимском парке массово гибнут голуби

Голубиные трупы лежат каждые 200 метров Фото: Эльвина АПАРИНА

Жители Уфы заметили, что в городе стали массово умирать голуби. Уфимка Эльвина А., прогуливаясь по парку имени Ивана Якутова, обратила внимание, что там повсюду лежат птичьи трупы.

- Каждые 200 метров – дохлый голубь. Я каждый день гуляю в парке с коляской, и никогда раньше такого не видела. Даже когда морозы были под -30, а сейчас-то с птицами могло случиться? – недоумевает молодая мама.

Напомним, что «Комсомолка» уже не раз писала про голубиный мор в городе. Как объясняют орнитологи, причиной массовой гибели птиц может и быть и неправильный корм, которые сердобольные горожане насыпают в птичьи кормушки. Например, свежий хлеб, который содержит большое количество дрожжей, может негативно сказаться на здоровье пернатых. Лучше отдать предпочтение семечкам и зерну.