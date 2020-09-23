«Может, это птичий коронавирус?»: в одном из городов Башкирии массово начали гибнуть голуби Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Мелеуза бьют тревогу: все чаще на улицах города, в парках и скверах, на рынках, а иногда даже и на балконах жилых домов они стали находить трупы голубей. По словам местных жителей, несчастных птиц терзают кошки и собаки, что по всему двору летят перья, а дети натыкаются на истерзанные голубиные тельца, а дворники просто собирают их в мешки и вывозят на свалку. Горожане заваливают соцсети фотографиями мертвых птиц, в надежде получить ответ на вопрос – что вообще происходит, и может ли эта ситуация быть опасной для людей. Комментаторы приводят самые разные версии произошедшего.

- Может, это птичий коронавирус? – вопрошает Фаиль Г.

- Скорее уж, птичий грипп. Тогда нашему городскому индюшатнику конец, - парирует ему Олег Н.

- Запах в городе какой стоит, вот и дохнут, - сокрушается Евгения С.

Еще один пользователей соцсетей выложил фотографию местного завода, на которой отчетливо видно, как едкие химические испарения поднимаются в воздух.

- Нарушение технологического процесса, произошел выброс азотной кислоты. Не могут запустить завод после капремонта, - объясняет Виктор Н.

На улицах города стали находить трупы голубей

Большинство горожан пришло к мнению, что городской администрации необходимо обратить внимание на проблему массовой гибели птиц. Если выяснится, что птиц отравили – нужно найти и наказать виновных лиц. Если дело в какой-то болезни, необходимо изучить заболевание и выяснить, может ли оно быть опасным для людей.

ВИНОВАТЫ СТЕКЛЯННЫЕ ФАСАДЫ И ПЕСТИЦИДЫ

Чтобы выяснить, что же могло произойти с несчастными птицами, «Комсомолка» обратилась за комментарием к зоологу - орнитологу, кандидату биологических наук Виктору Валуеву.

- Массовая гибель птиц может объясняться следующими причинами. Во-первых, сейчас строится много зданий с остекленными фасадами, и очень много птиц бьются об эти окна. Когда они летят, то при определенном освещении стекла просто не видны, а иногда они просто отражают окружающую среду, поэтому птицы не замечают опасности и на полном лету в них врезаются и гибнут. Второй вариант, из-за чего могут массово гибнуть птицы – это отрава. Часто газоны в городе обрабатывают пестицидами, гербицидами, чтобы не росли одуванчики и другие сорняки. А когда траву скашивают, единственная трава, которая остается – это птичий горец или спорыш в простонародье. Семенами этой травы питаются все птицы – и воробьи, и голуби. Других птиц у нас особо и не встретишь в городах, все повымерли от голода. Вот траву скашивают, чтобы был красивый ровный газон, все бетон закатывают, а птицы от этого страдают. Это для нас сорняки, а для них – корм. Так что вот мы скворечники, кормушки всякие делаем, а толку. Птицы все равно от голода страдают, - говорит ученый.

На вопрос, а может ли массовая гибель голубей быть связана с тем, что кто-то просто решил специально отравить птиц, ведь далеко не все любят голубей, считая, что они являются переносчиками разных болезней, орнитолог ответил, что это вряд ли. Виктор Валуев хочет верить, что люди еще не настолько озлобились, что могут уничтожать братьев наших меньших.