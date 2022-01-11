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Общество11 января 2022 4:24

Счета за отопление по итогам декабря в Башкирии снизились на 17%

Жители республики заплатят за тепловую энергию меньше из-за высокой температуры воздуха
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Снижение начислений касается домов, оборудованных приборами учета тепловой энергии.

Снижение начислений касается домов, оборудованных приборами учета тепловой энергии.

Счета за отопление по итогам декабря 2021 года снизились на 17% по сравнению с тем же месяцем 2020-го. Об этом сегодня, 10 января, сообщила ресурсоснабжающая компания «БашРТС».

– [Снижение платежей за тепло] обусловлено разницей температур наружного воздуха – декабрь 2021 года почти на 4,1 градуса Цельсия теплее аналогичного периода 2020 года, – передали в компании.

Там напомнили, что снижение начислений коснется домов, оборудованных приборами учета тепловой энергии.

Тем временем Госдума уже в этом месяце намерена рассмотреть предложенный башкирским парламентом законопроект, который предусматривает штрафы для ресурсоснабжающих организаций за завышенные коммунальные счета.