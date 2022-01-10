Госдума рассмотрит башкирский законопроект о штрафах за завышение коммунальных платежей

В Башкирии жалобы жителей на завышенные счета исчисляются десятками тысяч в год, а суммы перерасчетов – десятками миллионов рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В январе Государственная Дума России рассмотрит внесенный Башкирией законопроект. Он предусматривает штрафы для ресурсоснабжающих организаций за завышение коммунальных платежей. Инициативу могут принять в первом чтении, сообщила 9 января пресс-служба Госсобрания-Курултая.

– Мы предлагаем привлекать ресурсоснабжающие организации и операторов по обращению с твердыми коммунальными расходами к административной ответственности за некорректный расчет платы за коммунальные услуги, – пояснил спикер регионального парламента Константин Толкачев.

В случае одобрения нормы полномочиями составлять административные протоколы будет наделен Госжилнадзор.

Толкачев добавил, что в одной только Башкирии жалобы жителей на завышенные счета исчисляются десятками тысяч в год, а суммы перерасчетов – десятками миллионов рублей. Так, в 2019 году Госкомитет республики по жилищному и строительному надзору получил порядка пяти тысяч обращений, касающихся неадекватных платежей за коммуналку, в 2020-м таких жалоб было более шести тысяч. Суммы перерасчетов достигали 69,5 млн и 53,5 млн соответственно.

Напомним, год назад десятки жителей Башкирии собрались в Доме республики с требованием решить проблему высоких счетов за отопление.