Погибшим водителем в тройном ДТП в Башкирии оказался 52-летний уфимец

фото: ГИБДД РБ

В тройном ДТП, которое произошло днем 9 января в Краснокамском районе Башкирии, погиб 52-летний уфимец. Он находился за рулем одной из машин, попавших в аварию. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Напомним, инцидент случился рядом с селом Новонагаево. На 78 километре трассы Дюртюли-Нефтекамск столкнулись встречные Hyundai Santa Fe и Renault Kangoo, после чего в последнюю машину врезалась Toyota Camry.

В результате аварии управлявший Renault 52-летний уфимец от полученных травм скончался на месте происшествия. Трем его пассажирам потребовалась медицинская помощь. Госпитализированы также были 41-летний водитель и 38-летняя пассажирка Hyundai.