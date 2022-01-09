В Башкирии в массовом ДТП пострадали 6 человек, есть и погибший

Фото: ГИБДД по РБ

Сегодня днем в Краснокамском районе Башкирии на 78-м километре дороги Дюртюли — Нефтекамск произошло массовое смертельное ДТП. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, столкнулись сразу три иномарки: Renault Kangoo, Toyota Camry и Hyundai Santa Fe. По первоначальным данным, в аварии погиб водитель Renault Kangoo, еще троих доставили в больницу. Позже в региональном МЧС уточнили, что число пострадавших увеличилось до 6 человек, все они сейчас находятся в больнице в Нефтекамске.

Фото: ГИБДД по РБ

— Сотрудники МЧС по прибытии произвели деблокирование пострадавших и передали их медикам. Разлива топлива нет. Движение на автодороге не затруднено, —уточнили в экстренном ведомстве.

Напомним, ранее в ГИБДД республики обратились ко всем водителям с просьбой вести себя аккуратнее на дорогах – не превышать скорость и не идти на обгон, так как из-за гололеда обстановка на дорогах сильно осложняется.