Сегодня утром, 18 января, в фойе Белого дома Башкирии собрались десятки уфимцев. Горожане требовали от чиновников решить проблему высоких счетов за отопление – плата за эту услугу по итогам декабря выросла в среднем на 30%. Граждане также просили выйти к ним главу республики Радия Хабирова, который в этот самый момент проводил в правительстве оперативное совещание.Руководитель региона к скандирующей толпе не вышел. Вместо него с людьми говорили начальник управления главы республики по социальным коммуникациям Елена Прочаковская, заместитель руководителя главы по внутренней политике Урал Кильсенбаев и министр ЖКХ Башкирии Борис БеляевПрочаковской, которая просила людей покинуть здание и переместиться в другое место, не удалось установить контакт с людьми. Они перекрикивали ее одной фразой – «Хабиров, выходи».– Они готовы уйти, только зная, кто с ними встретиться. Им не нужен министр ЖКХ. Им нужен либо Хабиров, либо его заместитель. Они [министры] не решают вопрос, – сообщил один из активистов.После окончания оперативного совещания к собравшимся вышел заместитель руководителя главы по внутренней политике Урал Кильсенбаев. Вот что он сказал:– Только что проходило оперативное совещания у главы республики Радия Фаритовича. Он еще раз акцентировал внимание на том, что проблемы, которые вы сейчас поднимаете, – это первая главная проблема на сегодняшний день. Поэтому принимаются все меры, которые необходимы для того чтобы выстроить нормальные взаимоотношения. Второе: сейчас мы готовы вступить с вами в диалог. Готовы «вытащить» какого угодно чиновника, какого угодно руководителя «БашРТС» [одна из ресурсоснабжающих организаций Башкирии, которую граждане обвиняют в завышении платы за отопление]. Чтобы был диалог, нужно, чтобы вы прошли с нами вместе в малый зал Башдрамтеатра.После слов Кильсенбаева граждане продолжили скандировать «Хабиров, выходи». Еще одну попытку поговорить с гражданами предпринял министр ЖКХ Борис Беляев. Его сходу обвинили в повышении тарифов за тепло. Чиновник призвал «услышать его»: «мы проверяем [тарифы] в любом случае, и если завышены они, мы будем их снижать. Мы создали специальную группу. Нужно время». На его словам народ среагировал как и прежде – недовольными возгласами.В конечном счете чиновникам удалось увести людей в Башкирский драмтеатр. Сейчас стороны общаются в малом зале. На встречу также пришли представители ресурсоснабжающих организаций.Напомним, на сегодняшней оперативке в правительстве Хабиров высказал недовольство работой минЖКХ и Беляева. Глава сказал чиновнику, что одна и та же проблема отоплением в регионе поднималась уже дважды, и \\"третьего раза не будет\\".