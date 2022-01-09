«Вечная память и покой»: в Башкирии простились с отцом двоих детей, пропавшим после корпоратива

Фото: соцсети

Сегодня в Кумертау простились с 31-летним отцом двоих детей Артуром Яхиным. Молодой мужчина пропал еще 24 декабря после новогоднего корпоратива по дороге домой. Несколько дней родные, полицейские и волонтеры разыскивали мужчину, но, к сожалению, поиски завершились трагедией. Как рассказали друзья погибшего, бездыханное тело Артура Яхина нашли 3 января неподалеку от железнодорожного переезда. Мужчина замерз насмерть.

Простились с Артуром Яхиным в его родном городе. Друзья и близкие молодого мужчины до сих пор не могут поверить в происходящее.

- Вечная память и вечный покой Артуру, а родным терпения и крепкого здоровья, - соболезнуют друзья погибшего.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования семье Артура Яхина.