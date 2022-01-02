«Дочурки даже не предполагают, что случилось»: в Башкирии разыскивают молодого отца

Фото: Лиза Алерт

В Кумертау разыскивают пропавшего молодого отца из Кумертау. Артур Яхин, как сообщили местные добровольцы, исчез 24 декабря. В тот день он исчез после корпоратива, с тех пор его местонахождение до сих пор неизвестно. Чтобы ускорить поиски, волонтеры обратились за помощью в главе республики Радию Хабирову.

– Мы, добровольцы, каждый день по несколько раз прочесываем местность. Призываем людей к поискам. Жена пропавшего уже без сил – ищет вместе со всеми, а дома его ждут две прекрасные дочурки, которые даже не предполагают еще, что случилось с их папой, – написали друзья пропавшего.

К настоящему моменту известно, что он вышел 24 декабря из кафе «Хуторок» около 23:00 и 00:00 в синей или красной шапке Деда Мороза. Больше о нем с тех пор известий нет.

Родственники и близкие обратились к главе республики помочь и взять под контроль поиски Артура Ахина, отмечая, что он – «последняя надежда родных и близких». Также всех местных жителей просят обратить внимание на ориентировку и поучаствовать в поисках.

Приметы: рост 175, среднего телосложения, зелено-карие глаза, светло-коричневые волосы.

Был одет: спортивная куртка, синяя рубашка в клетку, синие джинсы, синяя или красная шапка Деда Мороза.

Если вам что-то известно о местонахождении Артура Яхина сообщите, пожалуйста, по телефонам: 89373225897 - Иван, 89373225362 - Марина.