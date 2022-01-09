СМИ: число заболевших коронавирусом участников «Салавата Юлаева» увеличилось до 26

Фото: ХК "Салават Юлаев"

По сообщениям в СМИ уже у 26 игроков хоккейного клуба «Салават Юлаев» оказались положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщает издание «Бизнес-онлайн» со ссылкой на собственный источник. Отметим, что накануне клуб выступил с официальным заявлением, в котором говорится только о 9 случаях заражения - у 8 игроков и одного из тренеров. Именно по этой причине были отменены два выездных матча команды – с «Йокеритом» в Хельсинки и «Динамо» в Риге.

- Вопрос переноса матчей на сегодняшний день пока остаётся открытым. Нас проинформировали, что в том случае, если этот вопрос не будет решён, команде «Салават Юлаев» будет засчитано техническое поражение, - отметили в руководстве клуба.

В КХЛ, в свою очередь, заявили, что основной задачей Лиги остается недопущение массовой вспышки ковида, поэтому матчи будут проводиться только между теми командами, где нет заболевших игроков. Также Лига рассматривает вариант о приостановке чемпионата до тех пор, пока эпидемиологическая обстановка не нормализуется.