В Уфе столкнулись «Киа Спектра» и «Тойота Ланд Крузер»: есть пострадавшие

Фото: ГИБДД по РБ

Сегодня около двух часов дня в Уфе произошла авария. По данным региональной Госавтоинспекции, 66-летний водитель «Киа Спектры» ехал по проспекту Октября и на повороте в сторону Южного проезда врезался во встречный внедорожник «Тойота Ланд Крузер». В результате ДТП водителя и его 62-летнюю пассажирку с травмами госпитализировали. Водитель внедорожника отделался ушибами. Сейчас причины и обстоятельства ДТП выясняют дорожные полицейские.

Напомним, что накануне из-за плохих погодных условий в республике произошло сразу несколько ДТП, в которых пострадали 13 человек. Семеро из них были несовершеннолетние пассажиры.