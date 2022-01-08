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Происшествия8 января 2022 9:58

Стали известны обстоятельства, при которых в Башкирии 11 человек отравились парами хлора в бане

Среди пострадавших был аллергик
Захар ЯКОВЛЕВ
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Фото: МЧС по Башкирии

Фото: МЧС по Башкирии

Появились подробности отравления парами хлора 11 человек в бане в Башкирии. Как передает слова представителя банного комплекса «Домашний» Разалии Самигуллиной издание «UFA1», компания арендовала домик с бассейном со 2 по 8 января, с собой у них был алкоголь. Среди отдыхающих детей не было.

Салимгуллина рассказала, что причиной происшествия стала неисправность в системе бассейна. По ее словам, система «завоздушилась, и из-за этого хлор пошел в воздух, а не в воду».

Напомним, в Иглинском районе Башкирии 11 человек отравились хлором во время отдыха в банном комплексе. ЧП случилось в селе Ясная поляна. Все пострадавшие были госпитализированы в уфимскую клиническую больницу №21.