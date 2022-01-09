В Башкирии возобновили движение транспорта по трассе Уфа-Оренбург

Ранее ограничение движения на трассе ввели из-за сильного снегопада Фото: Олег УКЛАДОВ

В Башкирии возобновили движение транспорта на трассе Р-240 Уфа — Оренбург. Об этом сообщили накануне в федеральном управлении дорог «Приуралье», уточнив, что в связи с улучшением дорожных и погодных условий с 19.00 (по местному времени) на участке с 41-го (н. п. Старомусино) по 90-й (н. п. Кебячево) километр федеральной трассы Р-240 Уфа — Оренбург сняты все введенные ранее ограничения движения как для легковых автомобилей, маршрутных и легковых такси, пассажирских автобусов, так и для грузовиков.

Напомним, ранее приостановить движение транспорта было принято из-за сильных снегопадов и ухудшения видимости на дорогах, чтобы избежать массовых аварий и затора автомобилей.