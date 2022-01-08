На федеральной трассе Уфа-Оренбург ограничено движение в связи с сильным снегопадом

Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 8 января, в связи с обильными снегопадами на федеральной трассе Р-240 Уфа-Оренбург ограничено движение транспорта. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы ГИБДД по Башкирии.

Из-за низовой метели, сильного снегопада и ограниченной видимости было временно ограничено движение для пассажирских автобусов, маршруток, такси и грузовиков на участке от Старомусино до Кебячево шоссе Уфа-Оренбург.

Сотрудники дорожной полиции до наступления благоприятных погодных условий просят граждан соблюдать скоростной режим, быть внимательными и не совершать дальних поездок.

Ориентировочное время окончания ограничения движения, как сообщило МЧС по Башкирии, – 19.00.

Напомним, в Уфу из-за сильных снегопадов закрыт въезд для грузового транспорта. Ограничение будет действовать до 17.00 на дорогах по следующим направлениям: Уфа-Аэропорт, Уфа-Шакша-КПМ, Уфа-Жилино, Бирский тракт и Уфа-Затон-КПМ.