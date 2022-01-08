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Происшествия8 января 2022 7:51

В Башкирии водитель «Volkswagen» насмерть сбил 57-летнего мужчину

Авария случилась на шоссе Уфа-Чишмы
Захар ЯКОВЛЕВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии

Вчера вечером, 7 января, в Башкирии водитель «Volkswagen» насмерть сбил 57-летнего мужчину. Специалисты пресс-службы региональной Госавтоинспекции рассказали детали произошедшего ДТП.

Трагедия произошла на шоссе Уфа-Чишмы. 36-летний житель Альшеевского района, управляя «Volkswagen Touareg» наехал 57-летнего жителя Уфимского района и улетел в уювет. К сожалению, пешеход вследствие аварии получил тяжелейшие травмы и скончался на месте.

В настоящее время специалисты ведут по случившемуся разибартельство.

Напомним, в Башкирии при столкновении с грузовиком с моста вылетела легковушка. В инциденте пострадал ребенок. ДТП произошло в Кармаскалинском районе республики.