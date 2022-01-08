В Башкирии подростка застали за опасным занятием рядом со зданием городской администрации

Фото: Соцсети

В башкирском Стерлитамаке подростка застали за чрезвычайно опасным занятием рядом со зданием городской администрации. Несовершеннолетний катался на тюбинге, который был прицеплен тросом к машине. Возмущенный местный житель зафиксировал беспечный поступок ребенка на видео и поделился им социальных сетях.

В данной публикации можно увидеть, что подросток сидит на тюбинге без каких-либо средств защиты. Его качает из стороны в сторону и порой даже разворачивает на 180 градусов, так как автомобиль двигается на вполне приличной скорости. Чем может закончиться подобная поездка – страшно представить.

Напомним, год назад двое детей в Уфе получили травмы, катаясь на тюбингах в неположенных для этого местах. Специалисты экстренных служб отмечают, что кататься на тюбингах следует лишь в санкционированных местах, соблюдая при этом технику безопасности.