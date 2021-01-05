Вчера, 4 января, двое детей в Уфе получили травмы, катаясь на тюбингах в неположенных для этого местах. Как рассказали в Управлении гражданской защиты по Уфе, первый случай произошел около 9 часов вечера на несанкционированной горке в Кировском районе – там серьезно ушибся во время катания 11-летний школьник. Второй случай произошел около 23.15 в парке Победы, где пострадал трехлетний ребенок. Всех пострадавших отвезли в больницу, а после оказания медицинской помощи отпустили домой.- Оба пострадавших мальчика катались на необорудованных склонах, где выставлены предупреждающие аншлаги, вместе с родителями, - объяснили в ведомстве.Спасатели напоминают, что кататься на тюбингах на несанкционированных горках опасно для здоровья и жизни, ведь, развивая огромную скорость, тюбинги становятся практически неуправляемыми.